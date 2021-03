Productie van groen gas is flink toegenomen

De mest kan nadat er gas is uitgehaald, nog op het land. Dat scheelt een hoop uitstoot. Het gasnetwerk in de buurt is aangepast om veel schoon gas te verwerken. Het kan naar de woningen en bedrijven toe. Met de nieuwste uitvindingen kan straks groen gas van lokale naar nog grotere netwerken in Fryslân. Netwerkbeheerder Liander heeft daarvoor een zogenaamde 'groen gas booster' ontwikkeld.

"De booster brengt het gas van het lage naar een hoge druk niveau", legt Peter Hofland van Liander uit. "Eigenlijk zet de booster het gas van het landweggetje, waar weinig afname is, naar de rijksweg over waar veel gas wordt gebruikt. We zijn de eerste die een tweerichtingsverkeer creëert op het gas netwerk." In Flevoland is de eerste booster al in gebruik. Fryslân volgt binnenkort.