Cambuur-directeur De Graaf over opstappen stichtingsbestuur: "Vervelende periode geweest"

Eerder kwam naar buiten dat het stichtingsbestuur van Cambuur is opgestapt. Het wilde na de ophef rond de kandidaatstelling van erevoorzitter Ype Smid vorig jaar wel plaats maken voor nieuwe mensen, maar wilde eerst zelf nog gaan over de benoemingen. En ook over de benoeming van nieuwe leden van de raad van commissarissen. Supporters en sponsors vinden dat zoiets over 'het graf heen regeren' is en wilden dat het stichtingsbestuur zou opstappen en dat er dan zou worden gekeken naar de invulling van de diverse namen.

Met het opstappen van het bestuur is de rust terug. "Na een heel onrustige periode vanaf eind november heeft iedereen met pijn in de buik rond gelopen", aldus De Graaf. "De supporters hebben gevraagd om een nieuwe invulling van het stichtingsbestuur, niet om direct opstappen. Dat zouden we na dit seizoen allemaal regelen. Over vragen wie wel of niet in het bestuur mag en wie een persoon benoemt. Die vragen zouden we na het voetballen beantwoorden, maar vanaf minuut één is gezegd dat er draagvlak moest zijn bij sponsors en supporters."