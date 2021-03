Doelpuntloos Cambuur speelt gelijk tegen Go Ahead Eagles in Deventer

Op voorhand was het een bijzonder treffen tussen Go Ahead en Cambuur. Cambuur verstaat dit seizoen de kunst van het scoren heel goed en staat al op 77 goals uit 27 wedstrijden. Toch vinden ze in Go Ahead een goede tegenstander, want de ploeg uit Deventer krijgt nauwelijks goals tegen. Slechts 18 keer werd de keeper gepasseerd en dat is veruit het laagste aantal in de eerste divisie.

De eerste helft werd enkele keren onderbroken door vuurwerk op het veld. De geel-rode supporters van de Deventer voetbalclub staken fakkels buiten het stadion af, maar die kwamen op het veld terecht. Dat zorgde ervoor dat het spel even stil kwam te liggen.

Kansen voor Maulun

In de eerste helft was Go Ahead Eagles de bovenliggende partij, maar kwam Cambuur er een paar keer gevaarlijk uit. Met name Robin Maulun kreeg grote kansen. Een vrije trap werd door de Franse middenvelder op keeper Jay Gorter van Go Ahead Eagles geschoten. Tussendoor was Ragnar Oratmangoen nog gevaarlijk en schoot ook op de keeper. Daarna kreeg Maulun weer een grote kans op de openingstreffer, maar hij mikte de bal naast de goal.

De grootste kansen van de Eagles kwamen van Jakob Mulenga, die net niet bij de bal kwam, en Boyd Lucassen, zijn schot smoorde in de defensie van de Leeuwarders.