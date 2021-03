Nummers Golden Earring klinken ook in Dokkumer binnenstad

Bij oprichter en gitarist George Kooymans is de spierziekte ALS vastgesteld. Omdat hij vanwege zijn ziekte niet meer kan optreden, hebben ook de andere bandleden besloten te stoppen. Tijdens de landelijke actie donderdagmiddag waren door heel Nederland nummers van de Golden Earring te horen.

Dokkum volgde een dag later, omdat beiaardier Auke de Boer donderdag al in Groningen aan het spelen was. "Je kunt maar op één plek tegelijk zitten. Maar ik zei: dan wil ik het ook graag in Dokkum doen. Want Dokkum heeft het mooiste carillon van Fryslân! En dan maar een dag later."

In de feesttent

De Boer heeft zelf ook een speciale band met de rockband. "Ik woon in Kollumerzwaag. Daar hebben we één keer in de twee jaar dorpsfeesten. Heel vaak is op de slotavond de Golden Earring in de tent geweest. We kregen dat heel goed mee dan, ja."