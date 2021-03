Voetbalvrouwen SC Heerenveen verliezen thuis van FC Twente

SC Heerenveen ging met 1-2 de tweede helft in slaagde er pas in de eindfase in om nog een keer te scoren. De treffer kwam van Kirsten van de Westeringh. De vrouwen van FC Twente deden betere zaken en schoten de bal nog vier keer in het doel van de thuisploeg. Vooral Fenna Kalma was goed op dreef, zij scoorde een hattrick, met drie goals in de tweede helft.

Heerenveen is door deze nederlaag uitgeschakeld voor de kampioenspoule. Door de 4-1 overwinning van ADO Den Haag op VV Alkmaar hadden de Heerenveen-vrouwen minimaal een punt moeten halen.

Het volgende duel dat voor SC Heerenveen op het programma staat, is de thuiswedstrijd tegen PEC Vrouwen op 21 maart.