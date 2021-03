Controversiële ster verdwijnt waarschijnlijk van gemeentevlag Noardeast-Fryslân

De Hoge Raad van Adel in Den Haag adviseert over alle ontwerpen voor vlaggen en wapens. Deze ophef hadden ze niet zien aankomen. "Pijnlijk en vervelend", volgens Scheidius. "We hebben er zorgvuldig over nagedacht, dus dan voelt dit slecht." De kritiek kwam onder andere van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) en van anti-discriminatiebureau Tûmba.

Volgens Scheidius kan de Hoge Raad van Adel wel begrip opbrengen voor de kritiek. "Het is natuurlijk nooit onze intentie geweest om wie dan ook te kwetsen. Maar als je het eenmaal weet, dan zie je er ook direct de voormalige jodenster in. En dan is die vlag natuurlijk nooit meer het feestelijke uithangbord van de gemeente dat het zou moeten zijn. Maar tegelijkertijd denk ik dat het vooraf gezien niet anders had gekund. Wij kijken namelijk vooral naar de heraldische en vlaggenkundige aspecten."