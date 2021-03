Gemeenten worstelen met coronaveilig stemmen, opbouw stemhokjes kost extra tijd

"Normaal gesproken kom ik op de de dag van de verkiezingen een uur voordat we opengaan en dan kan ik rustig een stemlokaal opbouwen. Maar dit jaar is dat even anders", zegt voorzitter Jan Reinsma van het stembureau op het oude gemeentehuis in Balk. Het is één van de stembureaus van De Fryske Marren die vrijdag werden ingericht, om op tijd klaar te zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen.

De verkiezingen zijn officieel pas woensdag, maar op maandag kan er in sommige stembureaus ook al gestemd worden vanwege de coronapandemie. En om dat veilig te doen zijn er tal van extra maatregelen genomen op verschillende stemlocaties.

"Het meeste werk zit altijd in het opbouwen van de stemhokjes. Verder moeten we nog iets heen en weer schuiven met de stembus en met wat tafeltjes en stoeltjes, maar dat is het dan ook", zegt Reitsma. "Maar dit keer hebben we te maken met kuchschermen, 'looplijnen' en van die schoonmaakpalen. "Het stembureau ziet er dan ook echt wel anders dan anders uit. Zo staat alles verder uit elkaar en geven stickers op de vloer aan hoe iedereen moet lopen."