Q&A: Hoe was het coronajaar voor een verslaggever van Omrop Fryslân?

Wat was je eerste corona-opdracht het afgelopen jaar?

Die was eigenlijk al voor het uitbreken van de echte crisis. Ik maakte een verhaal over de discriminatie van Aziatische studenten in Leeuwarden en Fryslân. Hoe ze dingen kregen nageroepen over corona.

Had je meteen in de gaten hoe 'groot' dit zou worden?

Na dat verhaal over de Chinese studenten had ik al een vermoeden. Eén van de vrouwen waar ik mee sprak, vertelde mij dat Wuhan (de Chinese stad, waar het coronavirus voor het eerst uitbrak, red.) het Utrecht van China is, en daarnaast ook een handelscentrum. Dan weet je dat het een kwestie van tijd is voordat het hier komt.

Je bent in ziekenhuizen geweest, in zorgcentra. Ben je weleens bang geweest zelf besmet te raken?

Nee, ik heb zelf die zorg nooit gehad. Ik heb gefilmd op de IC van het MCL en dat was, volgens de mensen daar, veiliger dan winkelen. Ik maak me geen illusies. Ik heb drie kinderen die op school zitten. De kans dat je het oploopt, is er gewoon. Het is eerder de vraag 'wanneer' dan 'of'.

Hoe is je werk veranderd in de afgelopen maanden?

Heel erg. Het persoonlijke contact dat je met mensen hebt wanneer je ze interviewt, is anders. Sommige interviews doe je online. Ook het werken met zo'n stok maakt het niet leuker. Het haalt de interactie uit interviews. Maar, al met al kan ik mijn werk goed doen.

Welke reportage of welk interview heeft dit jaar de meeste indruk op je gemaakt?

Dat is het verhaal dat ik maakte op de post-coronapoli van ziekenhuis MCL. Daar werd een man geholpen die bijna net zo oud is als ik en hij kon nauwelijks iets tillen. En een vrouw in de bloei van haar leven die altijd fit was, maar nu na een halve dag werken al helemaal op is. Daar zag ik wat de gevolgen kunnen zijn. Maar ook een verhaal zoals over Berchhiem in Burgum. Dat op één afdeling 20 procent van de mensen is overleden aan corona. Dat komt wel aan.

Het lijkt of het afgelopen jaar een aaneenschakeling was van negatief nieuws. Heb je ook nog mooie dingen gezien?

Dat is eentje waar ik lang over moet nadenken. Je ziet dat bedrijven inventief worden, dat ze van alles bedenken om iets te kunnen doen. We zijn als mensen heel flexibel en zoeken oplossingen. Dat vind ik mooi om te zien. Ik zie dat kinderen leren op afstand te werken. Dat nemen ze mee naar de toekomst. Maar het thuisonderwijs heeft ook geleerd dat menselijk contact, vriendschappen, in een groep leren werken echt heel belangrijk is.

Corona heeft nauwelijks iets moois gebracht. Het drijft mensen uiteen, zorgt voor eenzaamheid en kijk naar de ellende op scholen. Ik laat me graag vaccineren en dan hoop ik echt dat we snel weer gewoon kunnen doen. De PC op It Sjûkelân, it skûtsjesilen, lekker uit eten gaan. Ik snak echt naar het einde van dit hoofdstuk.