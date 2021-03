Stichtingsbestuur Cambuur stapt op, nieuwe leden voor Raad van Commissarissen

Het Stichtingsbestuur wilde, na de irritatie bij de kandidaatstelling van erevoorzitter Ype Smid afgelopen jaar, wel plaatsmaken voor nieuwe mensen, maar wilde eerst zelf nog gaan over de benoemingen. Ook over de benoeming van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen. Supporters en sponsors vinden dat zoiets over het graf heen regeren is en wilden dat het Stichtingsbestuur zou opstappen en dat er dan gekeken zou worden naar de invulling van de verschillende namen.

Partijen in beraad

Donderdagavond heeft het Stichtingsbestuur uiteindelijk gehoor gegeven aan de eis van supporters en sponsors. Alle betrokken partijen hebben toen de hoofden bij elkaar gestoken: het Stichtingsbestuur, de sponsorgroepen, de businessclub, de Raad van Commissarissen en de directie.

Uitkomst van dit brede beraad: er komt een nieuw bestuur dat zal bestaan uit de volgende groepen: één kandidaat van de supporters; een kandidaat van gemeente Leeuwarden; een kandidaat vanuit de sponsoren en twee kandidaten van de certificaathouders.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen krijgt ook twee nieuwe leden. Jan Koster en Harry van der Zee stappen op. Zij zullen waarschijnlijk worden opgevolgd door de bij Cambuur bepaald niet onbekende Harjan van Dam en Marco Hoekstra. Wie de nieuwe leden van het stichtingsbestuur worden, willen of kunnen de betrokken partijen momenteel nog niet bekend maken.

Businessclub voorzitter Jan Leegstra, die een centrale rol in deze kwestie had, is blij dat er nu uiteindelijk een einde is gekomen aan het geschil. Uiteindelijk strooit hij zelfs met complimenten in de richting van het Stichtingsbestuur. Leegstra: "Het Stichtingsbestuur heeft aan alle kanten goed meegedacht in deze kwestie. Wij hebben ze kunnen overtuigen van het feit dat dit de goede weg is."

"Het lag moeilijk. We zijn hier niet voor niets ruim drie maanden mee bezig geweest. Ik ben blij dat het Stichtingsbestuur nu voor de weg heeft gekozen die wij steeds hebben voorgestaan. We moeten nu met nieuw elan richting eredivisie en een nieuw stadion". Op de vraag wanneer de nieuwe mensen operationeel zullen zijn kon Leegstra nog geen antwoord geven. "In de stukken die zijn opgemaakt na de vergadering staat dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren".