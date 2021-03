Verpleeghuismedewerkers hebben meer last van burnouts en depressie

Medewerkers die coronapatiënten verzorgen hebben meer last van burnouts en depressie dan medewerkers die dat niet doen. "Het is opvallend om te zien hoe hoog die werkdruk leidt tot behoorlijk mentale klachten, die zich uiten in depressieve en burn-out klachten", vertelt hoogleraar ouderengeneeskunde Sytse Zuidema.

31 procent van de zorgmedewerkers die coronapatiënten helpen hebben één of meer klachten die passen bij een beginnende burnout en 27 procent heeft een of meer depressieve klachten. De uitval door ziekte steeg in een jaar van 7,5 procent en 8,5 procent.

Werkdruk en corona

Dat heeft vooral te maken met een verhoogde werkdruk, denkt. Zuidema. "Natuurlijk heb je als zorgverlener meer taken te doen, ook omdat mensen in het team uitvallen."

"Ook de enorme impact die een coronabesmetting heeft op een zorgverlener. Zeker in de eerste golf toen er een bezoekverbod was, waardoor mensen alleen overlijden. Dat heeft enorme mentale gevolgen", zegt Zuidema. Doordat de crisis lang duurt, worden de effecten nog groter. "Je kunt best wel twee of drie weken harder werken, maar als je dat lang doet leidt dat tot langdurige gevolgen."

Verder onderzoek

Het UMCH blijft het onderzoek de komende tijd vervolgen, zegt Zuidema. "We zijn nu bezig met de derde ronde van vragenlijsten, om juist te kijken naar de impact die waarschijnlijk nog aan het stijgen is."