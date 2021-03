UPDATE: Gezonken vrachtschip IJsselmeer naar haven Kornwerderzand gesleept

Het vrachtschip dat voor de kust van Makkum zonk, is naar de haven van Kornwerderzand gesleept. Dat meldt Rijkswaterstaat. Er was haast bij de berging, omdat er opnieuw harde wind komt. Volgens berger Pieter Bootsma van Sleepbedrijf Bootsma in Makkum is er geen schade aan het schip ontstaan en is er geen sprake van vervuiling. Het vrachtschip, dat zelf noch wel kon varen, is onder begeleiding van twee sleepboten naar de haven gebracht.