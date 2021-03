Leeuwarder krijgt cel- en werkstraf voor vrijheidsberoving en diefstal

In de nacht van 4 op 5 oktober 2019 troonde de Leeuwarder het slachtoffer mee naar een woning aan de Weaze. Terwijl hij het slachtoffer dwong op de bank plaats te nemen, pinde de Leeuwarder geld met de pas van de man. Het slachtoffer werd ondertussen in de gaten gehouden door een kennis van de verdachte.

Een week eerder had de Leeuwarder geld afgepakt van iemand die geld pinde bij de automaat aan het Zuiderplein. De Leeuwarder had 200 euro weggegrist en uiteindelijk 150 euro teruggegeven. Na een schermutseling nam hij de benen.

Positieve ontwikkelingen niet verstoren

De man was destijds drugsverslaafd. Hij heeft in een kliniek gezeten en lijkt een positieve draai aan zijn leven te hebben gegeven. Die ontwikkeling wilde de rechtbank niet verstoren door de Leeuwarder opnieuw naar de gevangenis te sturen. Hij kreeg een celstraf gelijk aan het voorarrest 74 dagen plus een jaar voorwaardelijk.

Verder moet hij een werkstraf van 150 uur uitvoeren. De Leeuwarder moet zich laten controleren op het gebruik van alcohol en verdovende middelen en hij moet zich bij de reclassering melden. Aan het slachtoffer van de vrijheidsberoving moet hij 500 euro smartengeld betalen. De man heeft psychische klachten aan het voorval overgehouden.