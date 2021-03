Tenisser Sander Arends voor derde keer in carrière naar finale ATP-toernooi

Het is de derde overwinning deze week voor Arend en Pel. De twee hadden een vliegende start in het duel tegen de Amerikanen. Het Nederlandse duo pakte snel een 3-0 voorsprong en na zo'n twintig minuten was de eerste set binnen (6-1). De tweede set was een stuk spannender. Dat kwam omdat Lammons en Withrow hun niveau omhoog haalden. Tot 6-6 ging het gelijk op, en dus moest een tiebreak de beslissing brengen.

Ook in de tiebreak was het verschil tussen de Nederlanders en Amerikanen niet groot. Uiteindelijk konden Arens en Pel op 5-5 het verschil maken door twee keer een punt op de opslag van Lammons te winnen. Dat verschil was genoeg voor winst in de partij,

Derde ATP-finale

Het duo stond nog nooit eerder in de finale van een ATP-toernooi. Het is voor Sander Arends de derde keer in zijn carrière dat hij in de finale staat van een ATP-finale staat. De eerste twee, in 2017 in Bastad en in 2018 in Antalya, verloor de Leeuwarder samen met Matwé Middelkoop.