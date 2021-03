Freedsmerk over Tweede Kamerverkiezingen: "Het moet niet over corona gaan"

"De verkiezingen moeten niet over corona gaan. Dat is alleen maar een symptoom van deze tijd. Het gaat om wat erachter zit. En dus kom ik uit bij een groene partij." Dat was één van de meningen op de Leeuwarder vrijdagmarkt, over de vraag waar de Tweede Kamerverkiezingen van volgende week eigenlijk over gaan. Voor veel mensen was dat echter toch wel het coronavirus en de aanpak daarvan.