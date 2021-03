Wildcamera's houden weidevogelgebieden in de gaten: "Er loopt meer rond dan we denken"

"Als er bijvoorbeeld een vos is, dat is een soort die we in weidevogelgebieden liever niet zien, kunnen we contact zoeken met jagers." Bovendien kunnen boeren ingelicht worden als ze nog iets kunnen doen om bijvoorbeeld ratten of marters uit het land te krijgen.

De bever van Makkum

Buiten het weidevogelseizoen kunnen ook andere dieren in de gaten worden gehouden. Zo is de bever die rond Makkum actief is met de wildcamera's in de gaten gehouden. "Die camera's hebben we toch en ik ben natuurman, dus ik zoek het ook op."