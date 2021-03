Burgumer (21) en Hurdegarypster (22) verdacht van prostitueren minderjarig meisje

De strafzaken tegen de twee verdachten werden vrijdag nog niet inhoudelijk behandeld, de zitting had een pro-formakarakter. Alleen de Burgumer zit nog in voorlopige hechtenis. De rechtbank bepaalde dat de man vast blijft zitten. De Hurdegarypster zou het meisje naar klanten hebben vervoerd en geld hebben ontvangen. Ook had hij kinderporno in zijn bezit.

De zaak kwam door een ander onderzoek aan het rollen. Een 37-jarige man uit Noord-Holland had zich voorgedaan als vrouw en via Facebook contact gezocht met het 15-jarige meisje. De man zou op die manier met meerdere minderjarigen in contact zijn gekomen.

De zaken eind juni, begin juli behandeld worden. Dan moeten ook een zevental 'klanten' van het meisje zich voor de rechter verantwoorden. Het gaat om mannen in de leeftijd van 22 tot 61 jaar die tegen betaling seks hebben gehad met het meisje. De verdachten komen uit Drachten, Leeuwarden, Franeker, Balk, Groningen en Delfzijl.