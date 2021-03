GGD: Recordaantal tests, maar niet meer besmettingen

Al zeven weken schommelt het aantal positieve testuitslagen rond de 1.200 per week. Het aantal tests nam in die periode met meer dan de helft toe. Dat de GGD meer testte, heeft ermee te maken dat steeds meer groepen de vraag krijgen om zich te laten testen, zoals scholieren. GGD Fryslân houdt zorg over het hoge aantal besmettingen, vooral nu er versoepelingen zijn ingegaan.

Minder ouderen besmet

Al enkele weken raken minder ouderen besmet door het coronavirus. Doordat de oudste mensen als eerste gevaccineerd zijn, zijn daar de minste besmettingen. Het aantal besmette negentigplussers daalt voor de vijfde week op rij. In de leeftijdsgroep 80-90 jaar is de daling wat later ingezet.

In de verpleeg- en verzorgingshuizen waren de afgelopen week 69 besmettingen, tegen 65 een week eerder en 143 in de week daarvoor. Dat het aantal deze week niet daalde, kwam door uitbraken in tehuizen waar nog niet of nauwelijks is gevaccineerd. In de thuiszorg is sprake van een flinke daling.

Onder dertigers en zestigers nam het aantal positieve tests het meest toe. Bij basisschoolleerlingen waren iets meer besmettingen. Het aantal uitbraken op de werkvloer nam toe. Er zijn nu in Fryslân 48 clusters van drie of meer besmettingen. Vorige week waren dat er ruim de helft minder.

Vaccinaties

De afgelopen week heeft de GGD 6.889 inwoners van Fryslân kunnen vaccineren. Een week eerder ging het om 4.156 personen. De verwachting is dat het aantal vaccinaties de komende weken blijft toenemen. In totaal zijn door de GGD nu 46.652 prikken gezet bij inwoners van Fryslân, van wie iets meer dan 25.000 bij 70-plussers.

Ruim 8.200 Friezen hebben twee prikken gehad. Niet alleen de GGD prikt 70-plussers, dit gebeurt in verpleeg- en verzorgingshuizen door zorgpersoneel en huisartsen. Het RIVM is begonnen met het uitnodigen van thuiswonende ouderen van 75 tot 80 jaar.

Vaccinaties Waddeneilanden

In de week van 22 maart vaccineert GGD Fryslân weer op de Waddeneilanden. Ouderen en zorgmedewerkers krijgen hun tweede prik. Daarnaast zijn op Terschelling en Ameland ook de groep van 65 tot 75 jaar aan de beurt. Die krijgt een uitnodiging voor de eerste prik. Op Vlieland en Schiermonnikoog kwamen tijdens de eerste ronde alle 60-plussers al in aanmerking.

Door de extra vaccinaties blijven de teams van de GGD langer op de eilanden. Op Ameland duurt het prikken twee dagen (22 en 23 maart), op Terschelling drie dagen (25, 26 en 27 maart). Op 24 maart zijn Vlieland en Schiermonnikoog aan de beurt.