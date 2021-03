Gemeenten in zuidoost-Fryslân willen 30.000 woningen bouwen: "Geen makkelijke opgave"

De meeste woningen in het zuidoosten van de provincie zullen gebouwd worden in Smallingerland en Heerenveen. Beide gemeenten bouwen rond de 10.000 huizen. Samen met gemeenten De Fryske Marren, Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf moeten er dan meer dan 30.000 woningen gebouwd kunnen worden.

'Geen makkelijke opgave'

"Dat is geen makkelijke opgave, maar je moet er ook niet voor weglopen", zegt wethouder Robin Hartogh Heys van Smallingerland. "We hebben eigenlijk een aanbod aan Nederland: je zit met problemen in het westen, overbevolking en drukte op de wegen. Hier hebben we wat te leveren."

Het plan is nog niet helemaal uitgestippeld, vertelt de wethouder. "We kunnen nog niet een kant en klaar plan leveren, omdat we nog zorgvuldig naar inpassing in de natuur moeten kijken. En het gaat om meer dan woningbouw, het heeft ook invloed op je sociale, culturele en maatschappelijke infrastructuur."

Deltaplan voor het Noorden

Alle Friese gemeenten moeten gegevens aanleveren bij provincie Fryslân voor het zogenoemde Deltaplan voor het Noorden. Het idee achter het plan is dat het Rijk bereid is om te investeren in de Lelylijn, als de noordelijke provincies bereid zijn om een 'belangrijke bijdrage' te leveren aan de nationale woningbouwopgave.

Het komt er op neer dat er bij of in de buurt van de Lelylijn ruimte moet worden gevonden voor minimaal 100.000 woningen. Eerder zei gemeente Leeuwarden al 5.000 tot 10.000 nieuwe woningen te willen bouwen.

Of de Lelylijn er inderdaad zal komen is nog niet zeker, maar daarom is het plan juist zo belangrijk, zegt Hartogh Heys. "Het is nog niet zeker, daarom is het zo belangrijk dat dat Deltaplan voor het Noorden goed in elkaar zit, om te laten zien dat het evident is dat die Lelylijn er moet komen."