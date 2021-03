Oproep aan omwonenden om ervaringen met radarpost Wier door te geven

De rada in Wier moet het luchtruim in de gaten houden. Inwoners van het dorp zeggen niet alleen last te hebben van het geluid, maar zeggen ook dat het wifisignaal minder is en dat ze vaker last hebben van elektriciteitsstoringen. Ze zien bovendien minder vogels de laatste tijd en denken dat dat ook komt door het geluid.

Doel van de tests die nu worden uitgevoerd, is onderzoeken wat de gedane aanpassingen betekenen voor het goed werken van de radar. Daarnaast wordt onderzocht wat de mogelijke invloed is op elektrische apparaten in de buurt. Omwonenden gaven eerder aan hoopvol te zijn dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de overlast van de radarpost.

Twee tijdblokken met tests

De tests worden gedaan op werkdagen tussen 7.00 en 19.00 uur. In die periode zijn er twee tijdblokken waarin de radar signalen uitzendt. Tussen 9.00 en 11.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur.

De radar wordt tussen 19.00 en 7.00 uitgeschakeld zodat omwoners 's avonds en 's nachts geen last hebben van eventuele geluidshinder. Defensie onderzoekt samen met fabrikant Thales het geluid van de radar. Het kan enkele maanden duren voordat hiervoor een definitieve oplossing is.

Ervaringen doorgeven

De werkgroep uit het dorp en de gemeente roepen omwonenden op om hun ervaringen te delen, positief én negatief. Dat kan onder meer via de website van Defensie, het liefst voor 26 maart. Defensie neemt daarna mogelijk contact op met mensen die een melding hebben gemaakt, zodat er samen kan worden gekeken naar oplossingen voor verstoringen van elektrische apparaten.