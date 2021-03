Drie broers hoofdverdachte in internationale drugshandelzaak

Drugstransporten

Bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie Noord-Nederland kwam mei 2020 informatie binnen dat de drie broers internationaal zouden handelen in wiet en heroïne. Daarop nam de recherche een loods in Wolvega onder observatie waar, naar later bleek, voertuigen werden geprepareerd die werden gebruikt voor de smokkel van harddrugs. Uit deze en andere opsporingsmiddelen bleek dat de verdachten bezig waren een drugstransport voor te bereiden.

Gevangenisstraf

Op 13 december 2019 werd in Göteburg (Zweden) een 45-jarige man aangehouden wegens het binnensmokkelen van 10 kilo heroïne in een Opel Vectra met een Nederlands kenteken. De wagen was voorzien van een GPS tracker die de positie doorgaf aan een Nederlandse mobiel nummer. De smokkelaar verklaarde dat hij een auto van Nederland nar Noorwegen wilde rijden, omdat de wagen zou zijn verkocht aan een Noor. De wagen en de sleutel had hij enkele dagen ervoor gekregen in Hoogeveen. In Zweden is deze verdachte inmiddels veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Dit drugstransport is terug te leiden naar de verdachten in onderzoek Strauss.

Heroïne

Op 6 december 2019 ontdekte de Duitse douane 10 kilo heroïne in een vrachtwagen in de Duitse havenplaats Kiel, wachtend op de boot naar Noorwegen. De Oekraïense trucker was zelf naar de douane gestapt omdat hij argwaan had over een lading die hij in Groningen had opgepikt. De trucker had in Groningen vier pakketten aangenomen van twee mannen, die weigerden hun namen te noemen en geen vrachtpapieren hadden bij de lading.

De mannen verwezen slechts naar de labels op de dozen met daarop een adres in het Noorse Oslo. De Oekraïense vrachtwagenchauffeur reed door naar Kiel en meldde zich daar bij de douane, met zijn bevindingen. In één van de pakketten werd ongeveer 10 kilogram heroïne aangetroffen. Onderzoek naar de herkomst van deze drugs leidde naar de verdachten in onderzoek Strauss.