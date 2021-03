Sneek decor van opmerkelijke switch: CDA-prominent Henk Bleker stapt over naar FvD

Als staatssecretaris in het eerste kabinet-Rutte had Bleker zelf landbouw in zijn portefeuille. Na de val van dat kabinet stelde hij zich in 2012 kandidaat voor het lijsttrekkerschap van het CDA, maar leden kozen toen met een ruime meerderheid voor Sybrand Buma.

Zijn stem voor FvD moet volgens Bleker niet worden gezien als een stem tegen het CDA. "Ik blijf een christendemocratisch hart houden, ik blijf vinden dat de overheid moet beschermen en dicht bij de mensen moet staan, maar ook verantwoordelijkheid bij de mensen moet leggen."

Bleker was de afgelopen jaren zeer kritisch over het landbouw- en stikstofbeleid van het demissionaire kabinet, waar ook CDA zitting in heeft. Ook sprak hij eerder al zijn bewondering en waardering uit voor FvD-leider Thierry Baudet.