Wedstrijd VC Sneek uitgesteld in verband met positieve coronatest

Eerder deze week testte een staflid uit het team van Apollo 8 positief op corona. Diegene was woensdagavond niet aanwezig bij de wedstrijd tussen VC Sneek en Apollo 8, maar heeft eerder deze week nog wel contact gehad met de selectie. De testen onder speelsters en andere stafleden zijn negatief.

Om ieder risico te vermijden, is echter besloten de wedstrijd tussen Apollo 8 en Sliedrecht te verzetten naar woensdag 17 maart. Ook het duel tussen VC Sneek en Djopzz Regio Zwolle is op verzoek van de Snekers in onderling overleg verplaatst. Die wedstrijd wordt waarschijnlijk ook op 17 maart ingehaald.