Twijfel in raad over Friese plaatsnamen Noardeast-Fryslân

Ook raadsleden Johan Lammering (Groenen) en Gryte Schaafstal (PvdA) hebben vragen, vooral wat de dorpen zelf willen. Daarom benaderden zij alle dorpsbelangen hoe zij denken over de kwestie.

"Met stomheid geslagen"

Bij FNP'er Soepboer vallen de twijfels van enkele raadsleden niet goed. Hij sprak zijn collega's in een mail aan op de situatie. "Ik ben met stomheid geslagen en de hele fractie FNP met mij. Dat wij elkaar als raadsleden naar de kroon steken en met moties komen en die laten uitlekken (van een coalitiepartij ook nog!) en buiten de raad om snel in elkaar gedraaide mails sturen naar alle dorpsbelangen is ongehoord."

De FNP heeft op haar beurt de dorpen ook een informatieve mail met een flyer van de provincie met de meest gestelde vragen over Friese plaatsnamen gestuurd. Bedoeld om misvattingen te voorkomen zo is te lezen in een bijgesloten brief.

Waarheid en vooroordeel scheiden

"Het voeren van de Friese plaatsnamen maakt heel wat los bij mensen en dat begrijpen wij. De ene is er voor en ziet het als een historische kans om de eigenheid van het dorp en de regio te laten zien, een ander kan ertegen zijn en is bang dat mensen zijn bedrijf of dorp niet meer kunnen vinden", schrijft de FNP.

"Wij begrijpen ook dat de kranten en andere (sociale) media, die toch niet alles altijd transparant neerzetten voor misvattingen kunnen zorgen door bijvoorbeeld de nadruk te leggen op het negatieve. Belangrijk is dus dat bij het maken van een goede keus, wij waarheid en vooroordeel van elkaar moeten scheiden. Daartoe hebben wij een tweetalige informatiefolder aan deze mail bijgevoegd zodat u zich als dorp goed kunt voorbereiden. Wij wensen u veel wijsheid en hopen dat alles voor u nu goed duidelijk is."