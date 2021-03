Rotterdams stel heeft al 400 kilometer gewandeld voor taaislijmziekte

Op 5 februari vertrok het stel uit hun woonplaats. In eerste instantie was het doel van de tocht tante Ria in Assen, maar terwijl Peter en Marichelle aan het wandelen waren, bedachten ze dat ze dat konden blijven doen tot hun café weer open mag. Afgelopen dinsdag 9 maart kwamen ze aan in Ferwert en vrijdagochtend wordt het stel wakker in hun hotel in Leeuwarden.

"We werden wat chagrijnig"

"Ons café was al acht maanden dicht. We zaten op de bank en gingen ons vervelen. We gingen wat te veel drinken en eten en werden wat te dik. Daardoor werden we wat chagrijnig", verklaart Peter van Vliet. "Ik zei tegen mijn vrouw: we moeten wat gaan doen, want dit gaat niet goed." Toen ontstond het plan om naar tante Ria in Assen te lopen. "Mijn vrouw zei: je bent niet goed bij je hoofd."

Stichting Taai

Een goede vriendin van Peter en Marichelle opperde om voor een goed doel te gaan lopen. Dat werd Stichting Taai, die wetenschappelijk onderzoek wil stimuleren naar de ongeneeslijke ziekte Cystic Fibrosis, ook wel bekend als taaislijmziekte. Het stel besloot het plan een kans te geven. "We bestelden wandelschoenen, rugzakken en een regenbroek, en toen zijn we op stap gegaan. En we stappen nog steeds!", vertelt Peter.