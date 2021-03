Herdenking van de Tweede Wereldoorlog in glas-en-lood

Het is een bijzondere opdracht voor glazenier Wiebe Jan Plantenga van een glashandel in Leeuwarden. "Het gebeurt niet zo vaak in de carrière van een glazenier dat je zo'n groot ontwerp mag mee-uitvoeren." Toen het ontwerp klaar was, moesten de kleuren worden uitgezocht en hier heeft Plantenga de kunstenaars zeer bij geholpen. "Er liggen hier allemaal kleuren die we hebben uitgezocht, maar als het dan bij elkaar komt is het toch iedere keer weer een verrassing hoe het lijkt", zo vertelt kunstenaar Gerard Groenewoud.

Drieluik

Er zit een heel verhaal achter het drieluik van de ramen. "In het middelste raam lijkt het alsof er een steen door het raam is gegooid. In het midden zie je in de kleur oranje de steen in de vorm van Fryslân", legt Groenewoud uit. Door de oorlog ging alles stuk, zo is de gedachte. En na de oorlog is alles weer gemaakt en dat symboliseert het glas-in-lood.