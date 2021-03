Leeuwarder topkok razend over 'onrechtvaardige lasten' in coronatijd

Van Essen is eigenaar van kookatelier De Kleyne Sint Jacob in Leeuwarden. Een jaar lang heeft ze amper gebruik gemaakt van haar pand en geen omzet kunnen draaien, maar toch ontvangt ze onder andere gemeentelijke heffingen voor bijvoorbeeld afval en gebruik van het pand, rekeningen voor het draaien van muziek en rekeningen van verzekeraars. "Als je na een jaar lang knokken, verzinnen en stress alle facturen, verzekeringen en heffingen op de mat krijgt, dan word je verschrikkelijk boos."

Stress

In maart vorig jaar had Van Essen nog wel een buffer, maar die is er inmiddels doorheen. De tegemoetkomingen van de overheid en haar bijstandsuitkeringen kunnen de financiële klappen niet opvangen. "Dat is bij lange na niet voldoende, dus bent aan het interen. De dag waarvan ik wist dat die zou komen, kwam: dat je je zakenpas ergens doorheen haalt en dat je onvoldoende saldo hebt. Dat geeft veel stress."

Het geld waarmee ze vorig jaar haar rekeningen betaalde, kan ze niet met terugwerkende kracht terugkrijgen. "Dan word ik wat boos en cynisch, want ik had vorig jaar niet kunnen overzien dat ik een jaar niet kon draaien. Dat kon niemand. Dan voel ik me wel een kind van de rekening."

Onbegrip

Van Essen stoort zich ook erg aan mensen die haar situatie totaal niet begrijpen, maar wel ongevoelige opmerkingen maken of ongewenste adviezen geven. "Jullie krijgen toch steun? Je moet gaan bezorgen, joh. Wat een leuk winkeltje, zo zie je maar: corona brengt ook veel creativiteit", soms Van Essen geagiteerd op. "Dan sta je met open mond."

Ze ergert zich ook aan de stroom aan steunbetuigingen van mensen. "Dat voortdurende 'ik steun je'. Ik voel me niet gesteund. Mensen begrijpen niet hoeveel stress dit geeft."

"Bestuurders kennen je situatie"

Als ze erop terugkijkt, denkt Van Essen dat ze beter in maart al de boel dicht had kunnen gooien. "Dat was waarschijnlijk verstandiger geweest." Ze had nog gehoopt op meer begrip en had het liefst gezien dat rekeningen niet gestuurd werden. "Bestuurders weten waar je als ondernemer in zit. En dan wachten ze tot een ondernemer aanklopt en zegt dat dit zo niet kan. Dat kun je van tevoren ook bedenken, dus doe daar iets aan. Dan heb je het over 'we doen dit samen'", besluit Van Essen.