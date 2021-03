Van der Staaij (SGP) in It Polytburo: 'Kerken moeten zelf bepalen of ze grote diensten houden'

Van de SGP is bekend dat christelijke opvattingen centraal staan bij de partij en de basis zijn voor de politieke standpunten. Maar hoe komt dat tot uiting voor onderwerpen die in Fryslân spelen, zoals hoe het met de landbouw komt, of met het huizentekort of met de bereikbaarheid.

Boeren de tijd geven

Net als veel partijen vindt de SGP dat het dierenwelzijn, de natuur en de duurzaamheid onder druk staan door een grote veeindustrie. Dat die tak zo groot is geworden, komt doordat boeren gedwongen zijn om de bedrijfsschaal steeds weer te vergroten. Maar de SGP wil boeren de tijd geven om hun werkwijze te veranderen naar een duurzamer beleid. "Het landbouwsysteem heeft een generatie nodig gehad om hoogproductief en kostenefficiënt te worden. Het heeft opnieuw een generatie nodig om verder te verduurzamen", schrijft de partij in het programma.

Er moet wat de SGP betreft ook een fonds komen zodat de landbouw verder kan verduurzamen. Geld uit dat fonds kan komen door heffingen bij supermarkten en andere winkels, is het idee.

Natura 2000-gebieden minder goed beschermen

Een van de redenen waarom aan de landbouwsector wordt gevraagd om anders te boeren, is omdat de landbouw verantwoordelijk is voor een groot deel van de stikstofuitstoot. Als die stikstof neerslaat op natuurgebieden, is dat erg schadelijk. De SGP schrijft in het eigen verkiezingsprogramma dat ze Natura 2000-gebieden minder goed willen beschermen. De afspraken over stikstofneerslag moeten niet meer landelijk worden bepaald, maar lokaal, vindt de partij.

De SGP wil ook niet dat landbouwgrond onder water wordt gezet. Steeds meer boeren doen dat wel, omdat een hogere waterstand goed is voor veel natuur, zoals weidevogels.

Wind- en zonne-energie, maar ook verder met gaswinning

De partij van Van der Staaij wil windmolens en zonnepanelen niet aan banden leggen, maar wel strenger beleid voeren over waar die vormen van duurzame energie-opwekking moeten staan. Zonnepanelen moeten vooral op daken en niet in weilanden. En voor windmolens moeten betere afspraken gemaakt worden door regio's. Bovendien moeten omwonenden meeprofiteren van wat windmolens opleveren, vindt de SGP.

De SGP wil niet ophouden met gaswinning. Aardgas blijft een belangrijke brandstof, schrijft de partij. En omdat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd, wil de partij winning uit kleinere gasvelden steunen. In Fryslân liggen veel van deze kleinere gasvelden. Die worden nu ook regelmatig aangeboord, ook al wil de provincie Fryslân dat niet.

Wat de SGP vooral wil, is dat we met ons allen minder energie gebruiken. "Hoe minder fossiele brandstoffen we gebruiken, des te beter."

Huizenaanbod beter gebruiken

De SGP ziet ook dat er een probleem is op de Nederlandse huizenmarkt: er is een groot tekort. De partij noemt alleen niet hoeveel huizen ze willen bouwen. Eerst moet lokaal worden gezorgd dat er genoeg woonruimte is, vindt de partij. Ze vinden gemeente als eerste verantwoordelijk om te zorgen voor goede en betaalbare huizen.

Verder wil de SGP het probleem deels aanpakken door een betere doorstroming en het beter gebruiken van het aantal huizen dat er nu al is.

De partij ziet wel in dat mensen minder hoeven te verhuizen voor het werk, want door de coronacrisis worden steeds meer mogelijkheden voor thuiswerken duidelijk. Thuiswerken zou bovendien zorgen voor minder files.

Stappen zetten naar Lelylijn

Wie wel uit het Noorden naar de Randstad wil, of andersom, moet dat sneller kunnen doen met de trein dan nu het geval is. Daar zijn zowat alle partijen het over eens. De SGP vindt ook dat er "stappen gezet moeten worden richting een nieuwe spoorlijn tussen Amsterdam/Almere en Noord-Nederland (Lelylijn)", schrijven ze. Dat zou dan ook weer goed zijn voor de bedrijvigheid en de vitaliteit van wat de SGP 'krimpregio's' noemt.

De partij is niet tegen het openen van Lelystad Airport. Dat vliegveld kan helpen om de overlast bij Schiphol terug te brengen. Als het vliegveld in Lelystad open gaat, mogen er geen laagvliegroutes zijn over onder andere Fryslân, vindt de SGP. De actiegroep Laagvliegroutes NEE is al jaren bezig om die routes te voorkomen, want die zouden onder andere in Fryslân voor overlast zorgen.

Meer geld voor zorgtaken gemeente, maar zorg ook anders inrichten

Door het overhevelen van zorgtaken van het Rijk naar gemeentes in 2015 zijn er grote financiële tekorten ontstaan bij gemeentes. Het idee achter die verschuiving was dat gemeentes die zorgtaken beter konden vervullen, maar gemeentes hebben daar niet genoeg financiële steun voor gekregen. De SGP wil dat gemeentes een betere compensatie krijgen van het Rijk, maar vindt ook dat gemeentes het stelsel met jeugdhulp anders moeten inrichten, zodat minder mensen vragen om hulp.

Wat betreft ziekenhuizen vindt de SGP dat relatief eenvoudige zorg beschikbaar moet zijn in de buurt. De partij heeft zorgen over de beschikbaarheid van ambulancezorg in sommige gemeentes. De aanrijtijden moeten beter, zegt de partij.

Basisschooldirecteur uit Driezum op de lijst

Wie op de SGP én op een Fries wil stemmen, komt uit bij Tom Bakker uit Driezum. Hij is directeur van een basisschool in Hilversum en zat voor de SGP in de gemeenteraad van Dantumadiel. De kans dat Bakker in de Tweede Kamer komt is klein. Hij staat op plaats 22 van de kandidatenlijst. De SGP heeft op dit moment drie zetels in de kamer en volgens de meeste peilingen komt de partij daar weer op uit, mogelijk één meer of minder.