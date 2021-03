Aris Leeuwarden sluit eerste competitiefase af met achtste nederlaag op rij

Al na het eerste kwart keken de Leeuwarders met 23-11 tegen een grote achterstand aan. Het tweede kwart was echter voor Aris, maar daarin konden ze maar een puntje goedmaken. De stand bij de rust kwam daarmee op 40-29.

In het derde kwart konden de Leeuwarders de achtervolging niet doorzetten. De achterstand liep daarin op naar 65-45. In het vierde en laatste kwart kwam Aris nog wel een klein beetje dichterbij, maar voor de overwinning was het lang niet genoeg: 78-60.

Tweede fase

De wedstrijd tegen de Suns was de laatste wedstrijd in de eerste fase van de competitie. De ploegen worden nu op basis van de ranglijst opgedeeld in twee poules van zes. Aris staat op de tiende plaats en komt dus in de onderste poule. Daarin hebben ze nog wel kans op de play-offs om het landskampioenschap. Daarvoor moeten ze bij de eerste twee eindigen.