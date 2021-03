Geen coronabesmettingen bij tweede Fieldlab-voetbalwedstrijd

Alle deelnemers moesten zich van tevoren laten testen op het coronavirus. Bij de tweede test, vijf dagen na de wedstrijd, kwam 82 van de bezoekers opdagen. Daaruit kwam één positief testresultaat, maar uit bron- en contactonderzoek bleek dat deze besmetting niet bij de wedstrijd, maar in de privé-omgeving na de wedstrijd gebeurde, zegt Fieldlab.

Ook bij eerdere Fieldlab-evenementen lieten niet alle bezoekers zich achteraf testen op het coronavirus. Zo liet na de proefvoorstelling van Guideo Weijers circa een op de vijf bezoekers zich niet teste, net als na het eerste voetbalduel tussen NEC en De Graafschap. Dat leverde kritiek op van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Hij zei dat conclusies van de proef op deze manier niet met zekerheid te trekken zijn.

Test niet verplicht

De test achteraf mag niet verplicht gesteld worden en is geen onderdeel van het onderzoek, legde hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen Andreas Voss eerder uit. "Het is vooral bedoeld om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te vergemakkelijken." Voss stelt dat Fieldlab alleen gedragsonderzoek verricht en geïnteresseerd is in onderlinge contactmomenten bij evenementen en hoelang die duren.

Het duel, dat SC Cambuur met 2-0 won, was het vierde praktijkonderzoek van Fieldlab en was in Almere onder toeziend oog van zo'n 1.350 seizoenkaarthouders.