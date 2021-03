Kunstwerk is de nieuwe 'stadspoort' van Drachten

KAPKAR / A7-29 X FT is de tweede markering van het kunstplan Bestemming Drachten, dat Stichting TAAK in opdracht van de gemeente Smallingerland heeft geschreven en uitgevoerd. In dat plan worden de belangrijkste toegangswegen naar de stad in vier windrichtingen gemarkeerd door kunstwerken. In het oosten werd eind 2018 Monument voor Toekomstig Geluk van Frank Koolen geplaatst.

Verbinding tussen stad en platteland

It nije keunstwurk KAPKAR / A7-29 X FT stiet by de tagongsdyk oan de súdkant fan Drachten, by ôfslach 29 fan de A7. It is pleatst op de sydmuorren oan de fytstunnel dy't ûnder de A7 leit, in punt yn it lânskip dêr't de kuierder, fytser en automobilist elkoar kruse.

It moat as in ferbining jilde tusken 'stêd' - Drachten hat gjin stedsrjochten, mar kin kwa oerflak wol in stêd neamd wurde - en it plattelân. Neffens de gemeente Smellingerlân makket de markearring Drachten werkenber, en as bestimming ûnderskiedend en útnûgjend.

Het nieuwe kunstwerk KAPKAR / A7-29 X FT staat bij de toegangsweg aan de zuidkant van Drachten, bij afslag 29 van de A7. Het is geplaatst op de zijmuren aan de fietstunnel die onder de A7 ligt, een punt in het landschap waar de wandelaar, fietser en automobilist elkaar kruisen.

Scheepswerf

De oplettende voorbijganger kan zien dat de bovenkant van het kunstwerk beweegt, waardoor het lijkt op een deinend schip. Het ontwerp verwijst dan ook naar een portaalkraan van een scheepswerf, omdat de scheepswerf van Drachten vroeger aan de basis stond van de industrie in de streek. Havermans heeft dan ook zoveel mogelijk samengewerkt met lokale bedrijven.