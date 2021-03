VIDEO: Stembureau in Anjum wordt omgebouwd voor de verkiezingen

Het is de bedoeling dat ouderen en mensen met een mindere gezondheid zo op maandag en dinsdag in alle rust hun stem uit kunnen brengen. kunnen stemmen. "Het heeft echter wel voor veel meer drukte in de voorbereidingen gezorgd dan in voorgaande jaren", vertelt projectleider Martine Miedema. Ook zijn er dit jaar meer vrijwilligers nodig, omdat er in totaal drie dagen zijn om te stemmen.

In Anjum werden donderdagochtend stickers aangebracht en looproutes uitgezet vanwege de coronamaatregels. De hele ruimte is op die manier omgebouwd tot een veilige stemlocatie.