Tytsjerksteradiel trekt beurs: 14.000 euro voor sportverenigingen

Sportverenigingen tot honderd leden kunnen maximaal 250 euro krijgen, grotere clubs 500 euro. De gemeente heeft in totaal 14.000 euro beschikbaar. Het gaat om schade die ontstaan is tussen 15 maart 2020 en 31 december 2020.

Het geld is door het Rijk beschikbaar gesteld aan gemeenten om vrijwilligersorganisaties compensatie te geven. Tytsjerksteradiel heeft besloten om het geld beschikbaar te stellen voor sportverenigingen. "Sportverenigingen hebben een verbindende functie in onze mienskip. Ook nu zetten zij zich in om hun sportactiviteiten zo goed als het kan voort te zetten. Daarom verdienen zij alle steun en hebben wij dit besluit genomen",zo zegt wethouder Gelbrig Hoekstra