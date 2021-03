Provincie vraagt inbreng burgers in veiliger maken N354

De N354 is een belangrijke verbinding binnen Fryslân. "We gaan onderzoeken hoe we die weg veiliger kunnen maken, hoe we de doorstroom van het verkeer aanzienlijk kunnen versnellen en of we beide doelen tegelijk kunnen realiseren'', zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Met behulp van de uitkomsten van de vragenlijst brengt de provincie in kaart hoe het verkeer op de huidige N354 in toekomst veilig én vlot kan blijven rijden. Omdat er ook andere wegen en routes zijn in het gebied tussen Sneek en Leeuwarden zijn die ook meegenomen in het onderzoek, net als de rol van fiets en openbaar vervoer.

De enquête is hier te vinden: www.fryslan.frl/n354.