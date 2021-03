Kaatsbond in de startblokken, maar kan er wel gekaatst worden?

De commissie gaat er op dit moment vanuit dat de PC op de vastgestelde datum van 4 augustus gekaatst kan worden, zegt voorsitter Ids Hellinga: "Met publiek ja. De prognoses op dit moment zijn dat dat mogelijk is. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de eisen die gesteld worden, maar het lijkt er nu op dat je in augustus moet kunnen aantonen dat je gevaccineerd bent of dat je een negatieve coronatest kunt overleggen. Daar wordt op dit moment zelfs een app voor ontwikkeld. Dus zoiets wordt het ongeveer denk ik. Dat betekent natuurlijk ook dat wij daar als organisatie op moeten anticiperen."

In 2020 hat de PC een alternatieve datum in gedachten. Dat is dit jaar ook weer zo, volgens Hellinga. "As het in augustus bijvoorbeeld niet kan met publiek en in september wel, dan willen wij de mogelijkheid open houden als concessie naar het publiek. Wij hebben in dat geval als datum 15 september in ons hoofd."