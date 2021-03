Korte vervangt Kallon voor kraker tegen Go Ahead

Go Ahead Eagles is dit seizoen een lastige tegenstander voor Cambuur. Al twee keer verloren de Leeuwarders van de ploeg uit Deventer, waarvan een keer in de beker. Maar dat betekent niet dat Henk de Jong extra gemotiveerd is voor deze editie. "Zo denk ik niet, wij willen van iedere tegenstander winnen." Welke lessen leert de trainer van Cambuur uit de twee eerdere wedstrijden? "De thuiswedstrijd hebben we hier kansen gehad. Je moet je kansen benutten. Dat is het eigenlijk. En waar we heel goed op moeten letten, zijn hun standaardsituaties. Daar moeten we scherp op blijven."

Derde periode

Naast de drie punten staat er nog iets op het spel. Cambuur kan, na de eerste- en tweede-, ook de derdeperiodetitel winnen. Dan moet het wel zelf winnen van Go Ahead Eagles en moet De Graafschap punten verspelen tegen Telstar. De Jong hoopt op weer een prijs: "Dat we deze periode meedraaien tot het einde, is een goed teken. Als we dat de laatste periode ook doen, is dat een goed teken en staan we er weer goed voor. Als sportman wil je alles winnen wat je kunt winnen. Dan hebben we weer zo'n beeld en dat zijn belangrijke dingen."