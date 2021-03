Vier maanden cel en 120 uur werkstraf geëist voor steekincident Gorredijk

Volgens de verdachte was hij naar het adres gegaan omdat de bewoner een vriend van hem kapotte spullen had verkocht. Hij zegt dat hij uit het niets werd aangevallen door het slachtoffer. Die beweert juist het omgekeerde.

De verdacht heeft intussen vier maanden in de gevangenis gezeten. Volgens de officier van justitie hoeft hij dan ook niet terug de cel in. Wel eiste de officier een celstraf van 16 maanden voorwaardelijk. Verder moet de verdachte een behandeling ondergaan, en een alcohol- en drugsverbod krijgen. De rechtbank doet op 25 maart uitspraak in de zaak.