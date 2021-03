UPDATE: Vrachtschip zinkt voor de kust bij Makkum, wordt leeggepompt

Rond het middaguur kwam het schip in problemen door de storm. Toen het dreigde te zinken, kon de schipper het schip op een ondiepte krijgen. Reddingsboten uit Hindeloopen hebben de opvarenden van het schip gehaald en naar de vaste wal gebracht.

Het schip, dat zout vervoerde, kwam in de problemen door het stormachtige weer en is helemaal aan de bodem geraakt. Het is niet diep op de locatie waar het schip is gezonken. Hoe lang het duurt voordat het schip loskomt is niet duidelijk. Rijkswaterstaat heeft extra pompen gebracht om het tempo op te voeren.