Slagveld in kabouterbos Kimswerd: "Sommige kabouters missen hun hoofd"

De Haan staat met een emmer vol brokstukken in zijn hand. "Mijn eerste gedachte was, wat verschrikkelijk. Ik ben heel boos, wie doet nu zoiets? Het is speelgoed voor kleine kinderen, peuters en kleuters. Wat voor opvoeding heb je gehad dat je dit op maandagavond moet vernielen?"

Hij is van plan om het kabouterbos opnieuw op te bouwen. "Ze krijgen ons niet tegen de grond. We zijn hier in de verte familie van Grutte Pier, we vallen niet door één slag. Ik heb ook van verschillende kanten hulp aangeboden gekregen. Maar eigenlijk moeten ze de dader eerst vinden, want wie zegt mij dat ze het niet weer doen?"

Er is intussen aangifte gedaan bij de politie. Een jaar geleden was het kabouterbos bij Kimswerd ook al in het nieuws, toen er kabouters waren gestolen.