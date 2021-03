Ophef over davidster op gemeentevlag Noardeast-Fryslân

"Zo'n gele ster hoort niet op een vlag van een Nederlandse gemeente", zegt Joshua Friedmann van het CIDI. Friedmann heeft inmiddels contact gehad met de gemeente Noardeast-Fryslân en duidelijk gemaakt dat dit niet kan. Burgemeester Johannes Kramer noemt het een 'vervelende kwestie'. "Als het wordt gezegd en dan kijk je weer naar de vlag, dan kun je er eigenlijk niet omheen", zegt hij. "We willen geen gedoe over onze vlag."

Op basis van drie eerdere gemeentevlaggen

De gemeenteraad heeft een week geleden de gemeentevlag unaniem vastgesteld. De gemeente Noardeast-Fryslân is op 1 januari 2019 ontstaan na een fusie van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Voor de nieuwe gemeente was nog een nieuwe vlag gekozen. Er is voor de zespuntige ster gekozen omdat die ook op de vlaggen van de drie oude gemeenten stond, maar dan wel kleiner of in een andere kleur. De gele zespuntige ster staat ook in het wapen van Noardeast-Fryslân, dat al langer bestaat.