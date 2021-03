Streep door mijnbouw is 'boppeslach voor Waddenzee en klimaat'

De Kamer vraagt de regering om geen 'onomkeerbare stappen' te zetten zolang er nog geen resultaten bekend zijn van onderzoek naar de gevolgen van de mijnbouw, de 'hand-aan-de-kraan-'methode, bodemdaling en zeespiegelstijging. "Voor ons betekent dit dat de minister geen vergunning voor nieuwe winningsplannen mag afgeven aan de onderzoeken die in de Tweede Kamer zijn besproken. En het is ook goed nieuws voor het klimaat, want de uitstoot van meer CO2 wordt hiermee voorkomen."

Regionale en lokale overheden wilden het ook niet

"De provincies Fryslân, Groningen en Noord-Holland wilden al langer geen nieuwe gas- of zoutwinning onder de Waddenzee", zegt Jacobi. "Dat hebben deze provincies ook duidelijk gemaakt aan de regering. Ook de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân en de burgemeesters van alle Waddeneilanden wilden het niet. Dus ik wil de indieners van de motie bedanken en de meerderheid van de Tweede Kamer dank ik voor hun steun."

Een meerderheid van de Tweede Kamer was voor het voorstel van ChristenUnie, GroenLinks en D66. "De Wadden vormen een prachtig, maar kwetsbaar ecosysteem dat onze bescherming verdient", zegt Carla Dik-Faber van de ChristenUnie. "Deze pas op de plaats is heel goed en biedt hopelijk perspectief op betere bescherming van het Wad!"