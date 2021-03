Laatste gratis perenbomen nu echt weg, plannen voor nieuw initiatief

De uitdeelactie is onderdeel van het project Plan Boom Fryslân. Het is de bedoeling dat er de komende drie jaar 700.000 nieuwe bomen in de provincie komen. De eerste 10.000 staan nu op hun plek, maar er is nog wel een slag te maken, ziet Jan Piet de Boer van Landschapsbeheer Fryslân. "Ja, het is een druppel op de gloeiende plaat, maar met bosplantsoenboompjes gaat het meteen veel sneller, en als je één grote oppervlakte kan aanplanten dan kun je die ambitie wel waar maken."