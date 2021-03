Transplantatie van 2.000 vierkante meter riet helpt vismigratierivier

It Fryske Gea is zowel beheerder van de Makkumernoardwaard als de toekomstig beheerder van de vismigratierivier. "We hebben hier een unieke kraan achterin de geul", zegt districtshoofd Germ van der Burg. Hij legt uit hoe het riet uit het natuurgebied is gehaald. "Die kraan heeft een soort kuilsnijder voorop en die snijdt plaggen riet van een meter dik en twee meter breed. Die worden op een pontonnetje gezet met pallets zo uiteindelijk op een groter ponton naar de vismigratierivier gevaren."

Proef met waterriet voor vissen

Er is niet alleen riet weggehaald uit het natuurgebied. Tegelijkertijd is er een proef uitgevoerd om de IJsselmeerkust te versterken. "In dat laatste project zijn we bezig om waterriet te maken. Dat is belangrijk voor vissen om in te groeien en te paaien en voor moerasbroedvogels. Daarvoor moeten we riet weghalen of natter maken. Dat gebruiken we dan weer voor een deel van de vismigratierivier, maar het andere deel moeten we hier afgraven en verwerken."