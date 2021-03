Er is een 'wachtlijst' van boeren die agrarisch natuurbeheer willen doen

"Boeren willen echt wel iets voor de natuur doen, dat zie je steeds meer", zegt Van der Ploeg. "Het is een beetje een cultuurverandering. Maar het moet wel iets opleveren, want je laat wel iets liggen."

Veel gadingmakers voor landschapselementen

"Het is wel veel breder dan weidevogels", vertelt Van der Ploeg. "In het Noordoosten Zuidoosten hebben we veel mooie landschapselementen." Zo kan het aantal boeren wel verdubbeld worden dat op zogeheten open akkers aan natuurbeheer wil doen bij de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Wâlden. Ook voor het beheren van landschapselementen zoals elzensingels zijn er veel meer gadingmakers dan er ruimte is. Van der Ploeg verwacht ook meer animo voor het weidevogelbeheer als de regels flexibeler worden.

Meer boeren die aan agrarisch natuurbeheer doen, is wel te regelen. Maar daarvoor is er meer geld nodig. Volgens Van der Ploeg hoort dat geen probleem te zijn. Landelijk is er 70 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer en dat is ook zo'n beetje wat bij een gewone jaarwisseling de lucht in wordt geschoten.

Langere tijd hetzelfde

Andere deskundigen op de provinciale vergadering en dan vooral de particuliere natuurbeheerders maakten duidelijk dat het ook belangrijk is dat de inrichting en de regels van het natuurbeheer voor langere tijd hetzelfde blijven. Een gemeenschappelijke stip op de horizon werd ook nog gevraagd en extra investeringen in gebieden die met het huidige geld voor natuurbeheer niet op een hoger plan kunnen worden geteld.