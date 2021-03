Vogelwacht in Grou zoekt dronepiloot om nesten op te sporen

De drones moeten worden bediend door piloten en de vogelwacht in Grou heeft veel behoefte aan een of twee piloten. "We zijn blij dat we in ons gebied een piloot hebben in de persoon van Geert Baar", zegt voorzitter Bonne Bruinsma van de Grouster vogelwacht. "Maar er zijn minstens twee piloten nodig om de nesten op te sporen: een voor het vliegen en een voor het bedienen van de warmtecamera."

Volgens Bruinsma is de nazorg ontzettend belangrijk. "De boer heeft geen tijd om alles op te zoeken. Dat doen de nazorgers. Maar de praktijk wijst uit dat die niet alles kunnen vinden en dan is zo'n drone ontzettend belangrijk, vooral als het gras lang is."

Als een drone een nest opspoort. dan moet de nazorger nog steeds de weilanden in om te kijken of het echt om een nest gaat en om het te markeren. Geert Baar werkt sinds vorig jaar als piloot. "Wij missen bijna niks", zegt hij. Hij hoopt dat een andere kandidaat-piloot zich meldt.