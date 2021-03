Ouderenbond wil dat stemmen eenvoudiger wordt: 'Veel ouderen komen er niet uit'

De stichting Friese Ouderenbonden krijgt veel klachten over het stemmen voor ouderen die niet op 17 maart naar het stembureau willen of kunnen. In een brief vraagt de ouderenbond daarom aan alle alle gemeenten in Fryslân om het in de toekomst eenvoudiger te maken. Bovendien zou er op de stembureau's een speciaal dagdeel voor senioren gereserveerd moeten worden.