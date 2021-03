Een wereld na corona: solidariteit, maar ook zorgen over schulden en werkdruk

"Er bestaat een wereld na corona", zegt Tammo Brouwer. "Ik hoop dat de meeste mensen gevaccineerd zijn, zeker de mensen die risico lopen. En ik hoop voor de jeugd en de anderen dat ze weer een beetje normaal kunnen leven. Maar ik denk dat er bepaalde dingen niet terugkomen. Ik denk niet dat we nog gaan handen schudden. De anderhalve meter zullen we handhaven, het zoenen op verjaardagen zal minder blijven."

Ook Joyce Walstra denkt dat sommige zaken blijvend veranderen. "Het thuiswerken heeft een andere plek gekregen, het online werken hebben we meer leren kennen. Het virus gaat niet meer weg, de wereld wel weer open. Het MKB speelt er ook op in. Er zijn nu ondernemers met aandelen in mondkapjesfabrieken. We hebben geleerd van de export en de leveranciers." Toch denkt Walstra ook dat veel mensen weer in oude gewoonten vervallen. "Het zal bijvoorbeeld een mix worden tussen naar de stad gaan om te shoppen en online winkelen."

Zorgen over schulden en werkdruk

Maar Walstra maakt zich ook grote zorgen over de schulden die straks nog betaald moeten worden. "Er is niet goed inzichtelijk waar ondernemers nu staan. We weten niet hoeveel ondernemers er bij bijzonder beheer zitten. Veel ondernemers redden zich op een eigen manier: ze gaan leningen in de familie aan, pensioenpotjes worden opgegeten, men leent van studierekeningen die voor de kinderen bedoeld waren. Ik ben bang dat we de grote faillissementsklappen nog krijgen." MKB Noord probeert zich daarvoor in te zetten: "Wij voeren een lobby om niet ineens al die schulden terug te betalen. Wij willen dat de leningen die nu aangegaan zijn omgezet worden in een soort studielening, die pas over tien jaar terugbetaald hoeven worden. Dat geeft rust."

Ook bij ziekenhuizen leven nog zorgen. "We hebben nu een enorme wachtlijst gekregen", vertelt Brouwer. "En de verpleegkundigen hebben enorm veel over zich heen gekregen. Dus we moeten denken over we in één keer alles weer over ons heen moeten laten komen. De zorg moet verdeeld worden. Iedereen heeft zelf ook van alles meegemaakt, mensen hebben zelf soms ook zorg nodig. Er komt wel wat leed achter vandaan."

Solidariteit opgeleverd

Veel medewerkers in de ziekenhuizen hebben extra werk gedaan. Maar toen er een tweede coronagolf kwam, nam de motivatie en de energie wel af. "Voor sommige mensen is het te zwaar geweest. We moeten de ogen niet sluiten voor het leed", zegt Brouwer. Tegelijk heeft het ook mooie dingen opgeleverd. "We hebben in het ziekenhuis veel samengewerkt, ook op verschillende afdelingen gewerkt. Daardoor hebben we meer begrip voor elkaar gekregen. Intern is er in het ziekenhuis veel goed gegaan."

Walstra ziet ook dat er veel solidariteit was. "De drang om elkaar te helpen, zeker in het begin. Door vouchers te kopen, of met crowdfundingsacties. Maar ook tussen bedrijven: dat ondernemers samenwerken en elkaars bezorgdienst en keuken gebruiken."