Donderdag geldt code geel in Fryslân: "Onstuimig weer"

Meldkamer Noord-Nederland en Veiligheidsregio Fryslân waarschuwen ook voor de storm. De Veiligheidsregio geeft een aantal tips. Het verkeer en buitenactiviteiten kunnen last hebben van de wind. Er is kans op windstoten. De meeste wind wordt in het tweede deel van de ochtend en aan het begin van de middag verwacht.

Weervoorspelling

Weerman Piet Paulusma verwacht donderdag een krachtige wind uit het zuidwesten. in het IJsselmeergebied kan het stormachtig zijn en in het Waddengebied is er tijdelijk kans op windkracht 9, met windstoten tot windkracht 11. "Dan gaat het flink los," zegt Paulusma. Later in de middag wordt het rustiger. Donderdagavond en -nacht volgen er nog stormbuien met kans op onweer en hagel.