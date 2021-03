Heerenveen-directeur heeft 'wrange nasmaak' door vertrek Gerry Hamstra naar Ajax

Gerry Hamstra moet bij de Amsterdamse voetbalclub de nieuwe rechterhand worden van Marc Overmars. "Maar er waren meer clubs die interesse hadden," zegt Roozemond. Hij is niet blij met de gang van zaken. "We zijn onaangenaam verrast door zijn vertrek. We zijn een chique club die altijd op en eerlijk is. Dat is Gerry in dit geval niet geweest."

Nu moet SC Heerenveen dus op zoek naar een vervanger van Hamstra. Cees Roozemond heeft dan ook nog meer kritiek op Hamstra: "Technisch manager is meer dan alleen het kopen en verkopen van spelers. Als je kijkt naar onze jeugdopleiding en naar het aantal jeugdspelers dat is doorgebroken, dan staan we in de onderste regionen van de eredivisie."

Wie de vervanger van Hamstra wordt, is nog niet duidelijk. SC Heerenveen heeft intussen een lijst met vervangers klaar liggen, maar er is ook nog veel deskundigheid binnen de club zelf.