Nog geen gaswinning Waddenzee: motie dwingt regering tot wachten op onderzoek

De regering is naar aanleiding van eerdere moties bezig met onderzoek naar de gevolgen van gaswinning. In Groningen heeft mijnbouw voor langdurige trajecten aan schadeherstel gezorgd en een trage uitvoering van versterking van de woning. Bij de Waddenzee zou het op die manier tot 'onomkeerbare, niet te herstellen schade' kunnen leiden. Het Wad is UNESCO Werelderfgoed en heeft een uniek ecosysteem dat van belang is voor meer dan 10.000 zeldzame plant- en diersoorten. De motie houdt in dat er voorlopig geen gaswinning bij Ternaard komt, wat de NAM wel graag wil.