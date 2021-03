Het Friese coronajaar: "Een jaar om snel te vergeten"

Kijk hier naar een speciaal televisieprogramma over corona, het virus dat woensdag exact een jaar in Fryslân is. We blikken terug met onder andere een longarts, een journalist, een kroegeigenaar en een reisbureau. Want deze crisis heeft iedereen geraakt. De uitzending begint om 21.00 uur.

Op deze plek is later vanavond de uitzending terug te kijken: